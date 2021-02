Drama: Politiet omringer stjernes hus

Adskillige betjente rykkede onsdag aften amerikansk tid ud til Marilyn Mansons hjem i Los Angeles, USA.

Det fremgår af billeder fra stjernens hjem, hvor man kan se en række politibetjente, der har omringet boligen.

Også flere amerikanske medier, heriblandt TMZ, bringer historien.

Ifølge TMZ var det en af Mansons venner, der alarmerede politiet og fik dem til at rykke ud.

Nægter 'forfærdelige' anklager

Den massive politiudrykning sker, efter den kontroversielle sanger de seneste dage har været målet for adskillige alvorlige beskyldninger om overgreb. Da vennen ikke kunne få fat på Manson, blev han derfor bekymret, og politiet rykkede talstærkt ud.

Over for TMZ bekræfter politiet, at de rykkede ud til ejendommen, efter de havde fået et opkald fra en person, der var bekymret for sangeren.

Først troppede politiet op klokken 18 lokal tid, men da ingen åbnede døren, forlod de stedet igen. Omkring klokken 20 kom de tilbage til ejendommen, men endnu engang uden held.

Manson åbnede ikke for politiet, da de besøgte hans villa i Hollywood Hils. Foto: GGRE, CLTN/Ritzau Scanpix

Siden da har politiet dog været i kontakt med en repræsentant for den 52-årige musiker, som bekræfter, at Marilyn Manson, med det borgerlige navn Brian Hugh Warner, har det godt efter omstændighederne, men at han ikke ønskede at tale med andre eller komme ud af sit hjem og derfor ikke reagerede på politiets henvendelse.

Politiets besøg sker kun få dage efter, at modellen og skuespilleren Evan Rachel Wood beskyldte Manson for at have misbrugt hende gennem den tid, de dannede par.

Siden har flere kendte kvinder sluttet sig til og fortalt, at de også har haft ubehagelige oplevelser med Manson.

Den kontroversielle stjerne har de seneste dage været på manges læber. Foto: Danny Moloshok/Ritzau Scanpix

Nægter

Manson selv nægter alle beskyldningerne.

'Selvfølgelig har mit liv og min kunst længe været magneter for det kontroversielle, men de seneste anklager mod mig er forfærdelige fordrejninger af virkeligheden', skrev han tidligere i et opslag på Instagram og fortsatte:

'Mine intime forhold har altid været med fuldstændigt samtykke fra ligesindede partnere. Uanset hvordan - og hvorfor - andre nu vælger at misvise fortiden, så er det sandheden', lød det videre.

Anklages for frygteligt misbrug