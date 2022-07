Drama til koncert: 85 skulle have lægehjælp

Varmen fik fat i de danseglade gæster, der var mødt op for at se Queen i Oslo forleden

Adam Lambert og Queen har netop lagt vejen forbi Danmark, hvor de i søndags og mandags stod for to udsolgte koncerter i Royal Arena, der blev kvitteret med en fin anmeldelse her i Ekstra Bladet.

Senere på ugen gik turen så til Norge, og her var der omtrent lige så varmt, som der har været i resten af Europa i den forgangne uge.

Det betød også, at der blandt de mere end 20.000 publikummer i Telenor Arena i Oslo-forstaden Bærum var flere, der bukkede under for heden og ikke kunne synge med på 'We Will Rock You' og 'Bohemian Rhapsody'.

Koncertens sikkerhedsansvarlige, Henning Kristiansen, bekræfter over for Dagbladet, at folk besvimede under koncerten, og at i alt 85 personer måtte have lægehjælp.

Siden 2012 har den amerikanske sanger Adam Lambert turneret sammen med Queen som erstatningsvokalist for den afdøde Freddie Mercury. Han danner i øvrigt par med danske Oliver Gliese på 26.

- Der var få, der besvimede, men der var flere, der fik hjælp på grund af varmen. Flere blev svimle og dehydrerede. Det er normalt ved sådanne koncerter, forklarer Kristiansen til Dagbladet og fremhæver Harry Styles-koncerten den 2. juli, hvor 130 mennesker havde brug for lægehjælp.

Henning Kristensen oplyser i øvrigt, at temperaturen i Telenor Arena i gennemsnit lå på 27 grader. Mens der omkring lydmixeren i midten af salen blev op mod 30 grader i løbet af aftenen.

Dagbladet skriver videre, at de er bekendt med, at to personer blev hentet i en ambulance under koncerten. Men sikkerhedschefen siger, at de to sager ikke havde noget med den ekstreme varme at gøre.