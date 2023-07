Dramatisk udvikling: Festival og turné aflyst efter kys

The 1975-koncerten i Kuala Lumpur måtte fredag aften afbrydes, efter at forsangeren kyssede bassisten. Siden er hele festivalen og bandets asiensturné blevet aflyst

Koncerten med det britiske band The 1975 blev en kort fornøjelse for de fremmødte til Good Vibes-festivalen i Malaysias hovedstad, Kuala Lumpur, fredag aften.

Her måtte fans af storhittene som 'Chocolate' og 'Somebody Else' vente forgæves, efter at bandets forsanger på scenen begav sig ud i en tale, hvor han kritiserede den malaysiske regering for landets LGBT-lovgivning.

Efterfølgende besluttede han sig for at kysse bandets bassist, Ross MacDonald, på scenen.

Det fik hurtigt konsekvenser.

Publikum så måbende til, da koncerten pludselig blev stoppet, og Matty Healy fra scenen kunne fortælle, at han var blevet bandlyst fra Kuala Lumpur.

Men konsekvenserne er ikke stoppet der.

Aflyser det hele

Nu har myndighederne som konsekvens af kysset valgt at aflyse hele festivalen.

Det oplyser festivalen i et opslag på Instagram.

Annonce:

'Vi er meget kede af at måtte meddele, at det resterende program af Good Vibe Festival 2023 planlagt til i dag og i morgen er blevet aflyst som konsekvens af den kontroversielle opførsel og bemærkninger fra den britiske kunstner Matty Healy fra bandet The 1975', lyder det.

I udtalelsen lyder det samtidig, at beslutningen er taget af ministeriet for kultur og digitalisering.

Ifølge ministeriet sker aflysningen som direkte konsekvens af, at de malaysiske love blandt andet er blevet 'udfordret' og latterliggjort'.

'Vi undskylder dybt over for alle billetholdere, tilskuere, sponsorere og partnere', lyder det blandt andet videre i opslaget, hvor festivalen forsikrer festivalgæsterne om, at de snarest vil høre mere angående refundering af penge for deres billetter.

Turneen er afblæst

Ikke nok med at det rammer The 1975-fansene i Kualu Lumpur, lukningen af bandets optræden til Good Vibe Festival har desuden også ført til yderligere aflysninger for bandets asiatiske fanbase.

Oven på gårsdagens aflysning har det britiske band nemlig valgt at aflyse resten af deres asiensturné med få ord i en skrftlig udtalelse.

'På grund af de nuværende omstændigheder ser vi det desværre umuligt at fortsætte med de tilbageværende shows' skriver The 1975 i en officiel udtalelse ifølge Reuters.

Taiwan og Indonesien får altså ikke det britiske band at se i denne omgang.