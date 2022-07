Dropper anklager om overgreb

Den verdenskendte folkesanger Bob Dylan kan ånde lettet op.

Et søgsmål om seksuelle overgreb, der angiveligt skulle være begået i 1965, er blevet trukket endegyldigt tilbage.

Det skriver The Hollywood Reporter fredag.

Ved et retsmøde torsdag valgte kvinden bag søgsmålet, J.C., nemlig at droppe sagen.

Det skete, efter at Bob Dylans advokater havde beskyldt kvinden for at have ødelagt vigtige beviser i sagen.

- Denne sag er ovre. Det er skandaløst, at den nogensinde blev taget op i første omgang.

- Vi er glade for, at sagsøgeren har droppet dette advokatdrevne humbug, og at sagen er blevet afvist, lød det fra folkesangerens advokat Orin Snyder i en udtalelse til Billboard.

Da søgsmålet blev indgivet i august 2021, lød anklagen på, at den 24-årige Bob Dylan i 1965 skulle have forgrebet sig på sagsøgeren, J.C., der dengang var 12 år.

Det skulle angiveligt være sket i en periode på seks uger mellem april og maj i 1965 i sangerens lejlighed i Chelsea Hotel i New York.

Der stod blandt andet, at Dylan 'udnyttede sin status som musiker til at give alkohol og stoffer til hende og misbruge hende seksuelt flere gange'.

Søgsmålet beskyldte ham også for at have truet pigen psykisk.

Ved en høring i juli fortalte dommer i sagen Katherine Polk Failla, at hun af Orin Snyder var blevet gjort opmærksom på, at kvinden bag søgsmålet havde undladt at aflevere e-mails og sms'er inden for den fastsatte frist.

Kort efter blev anklagerens advokater taget af sagen uden nogen officiel grund.

Bob Dylan, hvis oprindelige navn er Robert Allen Zimmerman, bliver af mange betragtet som en af de største sangskrivere nogensinde.

Han slog igennem i USA i begyndelsen af 1960'erne og har siden solgt over 125 millioner albummer globalt. I 2016 blev Dylan tildelt Nobelprisen i litteratur for sine sangtekster.

Den 30. september kommer folkesangeren til Danmark for at spille koncert i Royal Arena i København.