Dropper retssag mod Trump

Neil Young har droppet at lægge sag an mod Donald Trump for at bruge hans musik til sine kampagner

Donald Trump har ofte brugt musik fra ikoniske canadiske rock-musiker Neil Young under sine vælgermøder og i kampagnevideoer.

Det faldt dog ikke i den 75-årige sangers smag. I august endte han med at retsforfølge Trump for brud på copyright-reglerne.

Nu har Young så valgt at trække søgsmålet tilbage. Det skriver New York Times-journalisten Ben Sisario, der dækker musikindustrien for avisen, i et Twitter-opslag.

'Neil Young har valgt at trække retssagen tilbage mod Trump-kampagnen for at bruge hans sange til vælgermøder uden tilladelse,' skriver han.

I tweetet har Sisario vedhæftet et billede, hvor det skrives, at Neil Young gennem sin advokat trækker alle anklager mod Donald Trump tilbage.

Længere tid utilfredshed

Søgsmålet tilbage i august blev en kulminationen på længere tids utilfredshed fra Young med Donald Trumps virke som præsident for USA, hvor specielt Trumps klimapolitik har været stærkt kritiseret af sangeren.

Det er ved et vælgermøde som dette, at Doanld Trump har brugt Neil Youngs musik. Foto: Jonathan Ernst/Ritzau Scanpix

Når Neil Young vælger at trække søgsmålet tilbage, betyder det, at han ikke længere kan forny hans krav om copyright.

Det skriver The Hollywood Reporter, der tilføjer at noten, som Ben Sisario vedhæftede i tweetet, kommer samme dag som Donald Trump skulle have mødt i retten for at svare på Neil Youngs anklager.

Det meldes ikke, hvorfor Young har valgt at trække anklagerne tilbage, men det betyder ikke, at Trump har ryggen fri nu.

Han står nemlig med en anden sag om ulovlig brug af musik, hvor reggae-musikeren Eddy Grant har valgt at retsforfølge den afgående præsident for brugen af nummeret 'Electric Avenue'.

