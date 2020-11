Dyster forudsigelse fra Lars Ulrich

Den danske Metallica-profil, Lars Ulrich, har som drivkraft i et af verdens største bands befundet sig i toppen af musikbranchen i en menneskealder.

Skal man tro ham, kan vi godt glemme alt om at komme til store koncerter og festivaler til sommer.

Der kommer til at gå mindst et år, før vi tidligst igen kan samles til store musikbegivenheder, vurderede han i denne uge på CNBC Evolve-konferencen. Det skriver musikhjemmesiden spin.com

- Vi er desværre nødt til at affinde os med, at det sidste, der kommer til at ske er, at store koncerter med 20.000 og 50.000 personer kommer til at samles til store koncerter, lyder det fra Lars Ulrich, der samtidig spår, at sportsbegivenheder kommer til at vende tilbage før de store koncerter.

Lars Ulrich er dog ikke udelukkende negativ i forhold til fremtiden.

- Den gode nyhed på koncert-fronten er, at når Metallica og andre bands er klar til de store koncerter igen, kan man regne med, at det betyder, at covid som vi kender det, er overstået, siger Lars Ulrich.

På spørgsmålet om, hvordan koncertbranchen kommer til at vende tilbage til normale tilstande, svarede Lars Ulrich kort og klart.

- Jeg tror, svaret kan udtrykkes med ordet: 'langsomt'.

Heldigvis for trommeslageren, der sammen med sangeren James Hetfield i 1981 var med til at starte Metallica, kommer han sandsynligvis ikke til at gå fra hus og hjem, selv om koncertindtægterne kommer til at mangle i et år eller to. Ekstra Bladet har tidligere beskrevet Ulrichs økonomi, der ser ganske fornuftig ud.

