Eagles-stifter er død

Rockhistorien har onsdag aften i al stilhed taget afsked med endnu et koryfæ, efter at Randy Meisner, som var med til at stifte gruppen Eagles, er død i en alder af 77 år.

Det er bandet, som bringer nyheden i en pressemeddelelse på dets hjemmeside.

Randy Meisner var med Eagles en af de klart definerende skikkelser i 1970'ernes amerikanske musikkultur.

Han og gruppen lagde sig i kølvandet på den britiske invasion af rockmusik, hvor supergruppen Cream, punkforfædrene The Who og Rolling Stones samt syrerockens ikoniske Beatles havde gjort et voldsomt indtog på det amerikanske musikmarked, der i høj grad havde været domineret af kommerciel musik fra Motown.

Han havde allerede skabt sit navn med countryrockgruppen Poco, hvor han spillede bas, men det var først efter, at han, Don Henley, Glenn Frey og Bernie Leadon stiftede Eagles, at tingene for alvor tog fart.

Her var han med på plader som 'Eagles', 'Desperado', 'On the Border', 'One of These Nights' og 'Hotel California', som blandt andet inkluderede bandets mest populære sang af samme navn.

- Randy var en afgørende del af Eagles og vigtig for bandets tidlige succes. Hans register var forbløffende, hvilket er tydeligt på hans ballade 'Take it to the limit', skriver Eagles.

Randy Meisner blev sammen med gruppen indlemmet i den prestigefyldte Rock and Roll Hall of Fame i 1998. Han var multiinstrumentalist, men gjorde sig primært på guitar, bas og bag mikrofonen med Eagles.

Han døde af komplikationer i forbindelse med lungesygdommen kol.

Han var gift to gange og efterlader sig to børn fra sit første ægteskab med sin gymnasiekæreste Jennifer Lee Barton, som han blev skilt fra i 1981. I 1996 blev han gift med Lana Rae. Ægteskabet varede frem til hendes død i 2016.