Earth, Wind & Fire-guitarist er død

Den amerikanske guitarist og sanger Sheldon Reynolds, som tidligere var medlem af den legendariske gruppe Earth, Wind & Fire, er gået bort.

Det oplyser sanger og medlem af Earth, Wind & Fire Philip Bailey på Twitter, ligesom den sørgelige nyhed er delt på Earth, Wind & Fires officielle Instagram-profil.

'Nyheden om Sheldon Reynolds bortgang er meget trist for alle os, som kendte ham og arbejdede sammen med ham', indleder Philip Bailey opslaget.

Sheldon Reynolds blev medlem af Earth, Wind & Fire i 1987. Han spillede på albummet 'Touch the World' fra 1987, 'The Best of Earth, Wind & Fire, Vol. 2' fra 1988, 'Heritage' fra 1990, 'Millenium' fra 1993 og 'In the Name of Love' fra 1997.

Sammen med Earth, Wind & Fire blev Sheldon Reynolds desuden nomineret til en Grammy i 1994 for sangen 'Sunday Morning'.

Han begyndte dog sin karriere et helt andet sted. Nemlig som medlem af først bandet Sun og dernæst bandet The Comodores.

Efter flere år som medlem af Earth, Wind & Fire spillede han desuden på soloprojekter fra både Maurice White og Philip Bailey.

Sheldon Reynolds var gift med Jimmi Hendrix' adoptivsøster, Janie Hendrix.

Han blev 63 år. Dødsårsagen er ikke oplyst.