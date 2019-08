Ed Sheeran: Vi ses om halvandet år

Trubaduren Ed Sheeran har tilbragt et par år på landevejen med sin 'Divide Tour', og han har tjent kassen på det.

Faktisk er det historiens mest indbringende turne, og Sheeran stående alene på scenen med en akustisk guitar har ikke haft nogen at skulle dele pengene med.

Men nu trænger han også til en pause.

Det fortalte han publikum ved turneens sidste koncert, der fandt sted i Chantry Park, Ipwich.

– Det her er min sidste optræden i formentlig 18 måneder, bekendtgjorde han og tilføjede:

– Det har været en en dag med mange følelser. Som en skør dag, hvor du lige har brudt op med kæresten, du har kendt i mange år.

Nu ser Ed Sheeran i stedet frem til at kunne tilbringe mere tid med fru Cherry Seaborn.

Hende kan han godt li', må man forstå. Til et YouTube-interview med radioværten Charlamagne Tha God, forklarer han om sangen 'Best Part of Me', der er inspireret af konen:

– Jeg vågner konstant op med Cherry, og jeg tænker, 'Hvorfor er du hos mig. Du kunne få hvem som helst, men du valgte mig'. Det finder jeg utroligt.