Efter 13 års pause: Legendarisk rockband vender tilbage

The Who udsender et nyt album i 2019

Så er det godt nyt til alle rockfanatikere.

13 år efter deres seneste album blev udgivet, er det britiske rockband The Who gået i studiet for at producere et nyt, som udkommer senere i år.

Den skriver flere internationale medier tirsdag, heriblandt The Guardian.

Roger Daltrey og Pete Townshend fra The Who. Foto: Mark J. Terrill

Bandet har indtil videre været meget sparsomme med detaljer omkring det nye album, men rockgruppens guitarist, Pete Townshend, har løftet lidt af sløret.

- Dystre ballader, heavy rock, eksperimenterede elektronisk musik, The Who-agtige lyde, som begynder med en guitar, der lyder 'yanga-dang', siger han til The Guardian.

Det nye album bliver det tolvte i bandets levetid.

The Who har allerede arrangeret en turné i 2019, som indtil videre hovedsageligt foregår i Nordamerika.

Selvom bandet virker friske og stadigvæk fyrer den af på scenen, befinder rockgruppens medlemmer sig i 70'erne. Bandets forsanger, Roger Daltrey, har derfor italesat, at 2019 muligvis bliver rockgruppens farvel-turné.

- Jeg må være realistisk. Jeg er nået den alder, hvor min stemme bliver svagere, siger den 74-årige forsanger.

The Who opstod i London i midten af 1960'erne. Bandet har sidenhen leveret hit efter hit, blandt andre 'My Generation', 'Baba O'Riley' og 'Who Are You'.

Pete Townshend og Roger Daltrey er de eneste originale medlemmer af bandet.