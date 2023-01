Efter 19 år: Kæmpeband stopper

Popgruppen Panic! at the Disco er færdige efter deres sidste turne, der slutter i Manchester 10. marts

Inden længe slutter rejsen for den amerikanske popgruppe Panic! at the Disco, der står bag velkendte hits som 'High Hopes' og 'I Write Sins Not Tragedies'.

For Brendon Urie, der er frontmand i gruppen, har nemlig annonceret, at Panic! at the Disco stopper, da han venter barn og vil fokusere mere på sin familie.

Det oplyser Brendon Urie på Instagram fra popgruppens officielle side.

'Sarah og jeg venter barn meget snart! Udsigten til at blive far og komme til at se min kone blive mor gør mig både ydmyg og spændt. Jeg ser frem til det næste eventyr', skriver Brendon Urie og fortsætter:

'Når det er sagt, vil jeg afslutte dette kapitel af mit liv og sætte mit fokus og min energi på min familie, og med det vil Panic! at the Disco ikke være der mere'.

Popgruppens sidste turne startede i Viva Las Vengeance i Nordamerika i september 2022 og slutter i Manchester 10. marts 2023.

19 år

Panic! at the Disco startede tilbage i 2004 som en popgruppe dannet af Brendon Urie sammen med barndomsvennerne Ryan Ross, Spencer Smith og Brent Wilson.

Gruppen fik stor succes med debutalbummet 'A Fever You Can't Sweat Out' med hits som 'I Write Sins Not Tragedies' samt 'Lying Is The Most Fun A Girl Can Have Without Take Her Clothes Off'.

I 2015 blev popgruppen Brendon Uries soloprojekt og fik succes med numre som 'High Hopes' og 'Girls/Girls/Boys'. Inden længe slutter rejsen for den berømte gruppe.