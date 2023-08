Efter 22 års samarbejde: Coldplay sagsøgt af manager

De fire medlemmer af det britiske succes-band Coldplay kan se frem til en tur i retten.

Ifølge Variety er de nemlig blevet sagsøgt af deres tidligere manager Dave Holmes, som mener, at Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman og Will Champion har brudt deres kontraktlige samarbejde med ham.

Over for Variety bekræfter bandets nuværende management søgsmålet uden dog at ville kommentere detaljerne.

Bandets management, som består af Phil Harvey, Mandi Frost og Arlene Moon, oplyser desuden ifølge mediet, at Coldplay og Dave Holmes afbrød deres samarbejde for et år siden.

Dave Holmes havde på det tidspunkt arbejdet for Coldplay i 22 år.

Coldplay består af forsanger Chris Martin, guitarist Jonny Buckland, bassist Guy Berryman og trommeslager Will Champion. Foto: Henning Hjorth

Coldplay blev dannet i 1997. I 2000 udgav de deres første album 'Parachutes', og siden har de haft adskillige hits, heriblandt sange som 'Viva la Vida' og 'Paradise'.

I juli førte bandets verdensturne dem til København, hvor de indtog et udsolgt Parken to aftener i træk.

Ekstra Bladets anmelder kvitterede med fem stjerner og kaldte koncerten et mirakel. Læs anmeldelsen her.