Efter 50 år: Nu er det sidste gang

Snart er det sidste gang, du kan synge med på 'Crazy', 'Walk This Way' og 'I Don't Wanna Miss a Thing' live

Alting har som bekendt en ende. Også for dem, der ellers føles, som om de har været her altid.

For rockbandet Aerosmith starter begyndelsen på enden i efteråret senere på året, når veteranerne begynder på deres farvel-turné i september.

Det skriver bandet på deres Instagram-profil, hvor de annoncerer deres 'Peace Out'-turné'.

'Efter 50 år. 10 verdensturnéer og optrædener for over 100 millioner fans... Er det tid til en sidste tur i manegen', indleder bandet opslaget.

'Det er ikke farvel, det er PEACE OUT! Gør jer klar og kom denne vej, I får det bedste show i jeres liv!'.

Der er for nuværende kun annonceret koncertdatoer i Nordamerika, så danske fans må krydse fingre for en dansk farvel-koncert lidt endnu.

Steven Tyler i front for det legendariske rockband i Randers i 2007. Foto: Claus Bonnerup

Anklaget for overgreb

Turnéen kan nemlig blive et plaster på såret for de danskere, der sidste år måtte kigge langt efter Aerosmith, der skulle have optrådt i Middelfart sidste sommer.

Bandet aflyste deres europæiske turné, da der var stor usikkerhed om de forskellige regler og restriktioner hen over Europa i forbindelse med coronapandemien.

Indtjeningen fra den nye og altså sidste turné falder også på et tørst sted for særligt forsanger Steven Tyler, 75. Han er nemlig blevet hevet i retten af 65-årige Julia Holcomb, der hævder, at rockstjernen udsatte hende for seksuelle overgreb og tvang hende til at få en abort, da hun var blot 16 år og dermed mindreårig.

Selv afviser Steven Tyler alle anklagerne, der er blevet rettet mod ham.

