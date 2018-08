Efter dødsdom - sådan har Aretha Franklin det

Medierne var lidt for hurtigt ude, da de mandag skrev, at den ikoniske sangerinde Aretha Franklin sang på sidste vers

Dronningen af soul, Aretha Franklin, er vågen, griner og driller. Det fortæller hendes nevø Tim Franklin til people.com.

Mandag skrev medier som amerikanske TMZ, at familien havde fået at vide, at Franklin var gået ind i sine sidste timer, men nu fortæller Tim Franklin, at hans berømte tante er syg, men i live.

- Vi tror på, at hun nok skal klare den. Hun tror selv på, at det hele nok skal gå godt, og det er det vigtigste, siger han.

Ifølge nevøen, så er den ikoniske sangerinde hjemme i eget hjem, hvor hun er omgivet af sine nære og kære.

- Hun er vågen, griner, driller og er i stand til at genkende folk, fortæller nevøen om det berømte familiemedlems tilstand.

- Jeg så hende i fredags, og der talte vi sammen i 45 til 60 minutter. Min bror var hos hende om lørdagen, og der var hun vågen, talte og jokede. Hun ser tv, så Gud må forbyde, at hun ser alle overskrifterne med 'Aretha er død', for det vil lægge en dæmper på hendes humør, fortæller Tim Franklin til People.com.

En nyhedsvært fra Detroit, Evrod Cassimy, har skrevet på sin twitter-profil, at han også har været i kontakt med Aretha Franklins familie.

'Jeg er ked at måtte meddele, at dronningen af soul, og min gode veninde, Aretha Franklin er alvorligt syg. Jeg talte med hendes familiemedlemmer her til morgen. Hun håber, at I vil bede for hende i denne tid. Jeg vil komme med flere detaljer, når jeg må offentliggøre dem.', skriver Evrod Cassimy.

Kræft

Aretha Franklin blev diagnosticeret med kræft i 2010.

Tidligere i år aflyste hun en række planlagte koncerter, efter hendes læge havde beordret hende til at hvile sig.

Hendes seneste optræden fandt sted i november 2017, hvor hun sang ved et velgørenhedsarrangement i New York, hvor overskuddet gik til sangeren Elton Johns aids-fond.