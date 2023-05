Efter dødsfald: Nu er afløseren fundet

Foo Fighters satte søndag navn på, hvem der skal erstatte trommeslager Taylor Hawkins i bandet.

Valget er faldet på Josh Freese. Det annoncerede rockbandet selv i en livestream. Det skriver Deadline.

Her blev det offentliggjort, at Freese skal sidde bag trommerne de kommende måneder, når bandet tager på sommerturné.

Josh Freese har tidligere tæsket trommeskind for bands som Guns N`Roses, A Perfect Circle og Nine Inch Nails, så det er ikke ukendt for den 50-årige musiker at spille med nogle af de store drenge.

Josh Freese spillede trommer for Sting, da han optrådte i København tilbage i 2017. Foto: Per Lange

Ifølge flere amerikanske medier er det Freeses venskab med Foo Fighters frontmand, David Grohl, der har ført til, at han har landet jobbet.

Bandets tidligere trommeslager, Taylor Hawkins, døde 25. marts sidste år under bandets turné i Bogotá.

Foo Fighters offentliggjorde selv den triste nyhed Instagram.

Annonce:

- Foo Fighters-familien er knust over det tragiske og alt for tidlige tab af vores elskede Taylor Hawkins, skrev de.

- Vores hjerter er med hans hustru, børn og familie, og vi beder alle om, at deres privatliv bliver behandlet med yderste respekt i denne uforståeligt svære tid, stod der videre.

Taylor Hawkins blev 50 år, da han blev fundet død på sit hotelværelse. Samme dag bekræftede det lokale politi, at han døde af en overdosis.

Tidligere har Hawkins kæmpet med et stofmisbrug, og i 2021 overlevede han en overdosis.

Taylor Hawkins sad bag trommerne i det verdensberømte band i 25 år, efter at han overtog for William Goldsmith tre år inde i bandets levetid i 1997.