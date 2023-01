Efter fem år som kærester: Stjernepar forlovet

Sara Bareilles ville bestemt ikke skrive en kærlighedssang for enhver pris, da hun i 2007 hittede med nummeret 'Love Song', men nu har piben sandsynligvis fået en anden lyd for den amerikanske sanger.

43-årige Sara Bareilles er nemlig blevet forlovet med sin kæreste gennem fem år, den 40-årige skuespiller Joe Tippett. Det afslører parret på Instagram.

'Ja til at blive gift med denne mand. Det er et nemt, fortjent, afslappet JA', skriver Sara Bareilles i sit opslag.

Her sender hun også et par rosende ord i retning af sin kommende ægtemand - og sig selv.

'Joe, du er lige præcis den, jeg vil have. Jo bedre jeg kender dig, desto mere elsker jeg dig... og du har introduceret mig for dele af mig selv, som jeg var bange for at elske. Og nu elsker jeg mig selv mere på grund af dig. Så i virkeligheden handler det her bare om mig', skriver hun, men tilføjer så:

'Det er bare for sjov. Du er en gave. Lad legene begynde. Fremad mod absolut alting sammen med dig'.

Sara Bareilles og Joe Tippett mødte hinanden, da de begge arbejdede på at skabe en musical ud fra filmen 'Waitress'. Bareilles skrev musikken til musicalen, som Tippett spillede en rolle i.

Joe Tippett er kendt for rollen som Sam Strickland i tv-serien 'Rise' og rollen som John Ross i HBO-serien 'Mare of Easttown'.

Sara Bareilles' største hit er 'Love Song' fra 2007, som opnåede en femteplads på Billboards hitliste. I 2020 vandt hun en Grammy for nummeret 'Saint Honesty'.