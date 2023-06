Efter fire år: Nu opfylder hun sine fans store ønske

Bedre sent end aldrig.

Sådan kan man sige, hvis man virkelig ikke har andre undskyldninger for eksempelvis at være kommet for sent.

Men der er også en vis sandhed i det klassiske dovenlars-udtryk. Det kan fans af den amerikanske verdensstjerne Taylor Swift skrive under på.

For siden deres idol for fire år siden udkom med albummet 'Lover' i 2019 har hendes fans - de såkaldte 'swifties' - haft et brændende ønske om at sangen 'Cruel Summer' skulle blive udgivet som single og få den anerkendelse, som de mener, den fortjener.

Og nu får fansene det, som de vil have det. For efter at have streamet sangen intenst i flere måneder, er det fire år gamle nummer nu at finde på Spotifys globale hitliste som nummer 15, ligesom den også er tilbage på den officielle hitliste i USA, hvor den ligger nummer 47.

'Lover' var hverken Taylor Swifts bedst sælgende eller bedst anmeldte album, men fans har nægtet at lade det gå i graven. Foto: Republic

Fansenes indsats og resultatet heraf har naturligvis vakt opsigt i Swifts lejr, og lørdag kunne sangeren under en koncert i Pittsburgh, Pennsylvania så meddele, at sangen officielt er hendes nye single.

- Cruel summer var min store sotlhed på det album, det var min favorit, og der var snakke om, hvilke sange, der skulle udgive som singler. Og jeg stod overfor endelig at udgive min favorit som single... Og jeg vil ikke bebrejde pandemien, men det kom i vejen og stoppede det hele.

Det forklarer hun med henvisning til, at sangen altså skulle have haft den store single-behandling, da pandemien ramte i foråret 2020. Nogle måneder senere udkom hun med sit anmelderroste lockdown album 'Folklore'.

Samme år udkom hun med albummet 'Evermore', inden hun i 2022 udgav 'Midnights', hvorfor fans havde opgivet håbet om, at se 'Cruel Summer' blive et hit.

- Men i har streamet den så meget i 2023, og den stiger på hitlisterne, og nu har mit pladeselskab besluttet, at den skal være min næste single, siger hun, hvortil hele stadion bryder ud i jubel.

Taylor Swift kan med god grund nyde opbakningen og kærligheden fra sine fans, for i privaten er der ikke længere noget at hente fra en partner.

Tidligere på året blev Taylor Swift nemlig single, efter i seks år at have dannet par med skuespiller Joe Alwyn.