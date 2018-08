Efter hit på hit: Nu er stjernen død

Stjernemusikeren Eddie Willis er død i en alder af 82.

Som guitarist i historiske The Funk Brothers spillede amerikaneren med på en lang stribe store hits fra det hæderkronede pladeselskab Motown.

Det skriver Billboard

Eddie Willis kan høres på blandt mange andre The Supremes' 'You Keep Me Hanging On', The Marvelettes' 'Please Mr. Postman' og Stevie Wonders 'I Was Made to Love Her', der i 1960'erne alle opnåede topplaceringer på den amerikanske salgsliste Hot 100.

Musikeren fik på grund af sin funky stil tilnavnet 'chank' og medvirkede på Phil Collins' hyldestalbum til Motown, 'Going Back', som udkom i 2010.

Se også: Hitsanger død på sin fødselsdag

Guitaristen turnerede med The Temptations' Eddie Kendricks og senere The Four Tops.

Eddie Willis døde mandag i sin hjemstat Mississippi af komplikationer efter polio og havde været syg og dårligt gående i flere år.