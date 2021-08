Efter homofobiske udtalelser: Skandale-rapper taget til nåde

En række organisationer, der kæmper for at udbrede viden om HIV-smitte, har haft et forsonende møde med rapperen DaBaby

Den amerikanske rapper DaBaby skabte tidligere på sommeren overskrifter verden over, da han under en optræden kom med flere homofobiske udtalelser og nedsættende udsagn om HIV-smittede.

Trods efterfølgende undskyldninger fra rapperen på Twitter trak flere koncertsteder, festivaler og forretningspartnere sig fra samarbejdet med ham.

Nu har DaBaby, der har det borgerlige navn Jonathan Lyndale Kirk, ifølge TMZ mødtes med flere organisationer, der arbejder for at fremme forståelse for og information om HIV-smitte.

TMZ har været i kontakt med ni organisationer, der efter rapperens udtalelser rakte ud og inviterede ham til et møde for at gøre ham klogere på deres arbejde.

Og ifølge talspersonen for organisationerne, Marnina Miller fra organisationen Southern AIDS Coalition, virkede den 29-årige rapper oprigtigt interesseret i de personlige fortællinger, han blev præsenteret for på mødet.

Hun håber, at DaBabys velvilje vil være med til at sætte et positivt eksempel for andre, der tænker som ham.

Kritiseret

Selvom DaBaby tidligere har undskyldt sine kommentarer på Twitter, er undskyldningerne ikke alle steder faldet i god jord.

I hvert fald mødte det ifølge TMZ massiv kritik, at kollegaen Kanye West for nylig havde inviteret DaBaby med på scenen til et arrangement, der skulle promovere hans album 'Donda'.

'Alle der har været smittet med HIV har alle grunde til at være ked af det. Det, jeg sagde, var ufølsomt, og jeg havde ingen intentioner om at såre nogen, undskyld'.

'I forhold til LGBT-fællesskabet er jeg ikke ude efter jer. Gør, hvad I vil. Det er jeres egen sag', skrev DaBaby på Twitter efter sine udtalelser på scenen.