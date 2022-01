Efter kræftsygdom: - Sådan har jeg ikke haft det i otte måneder

Mark Hoppus er - for første gang siden han blev syg med kræft - klar til at tænke på musik igen

Frontfigur, bassist og sanger i Blink-182 Mark Hoppus er snart tilbage på rette spor.

Den 49-årige amerikanske musiker, der sidste år blev ramt af kræft, fortæller nu i et opslag på Twitter, at han endelig har overskud til at tænke på musik igen.

'Jeg vil bare gerne lige sige, at jeg er meget taknemmelig for at være nået dertil, hvor jeg kan tænke: 'Åh! Det er en god ide til en sangtekst, det må jeg hellere skrive ned'. Sådan har jeg ikke haft det i otte måneder', lyder det fra Mark Hoppus

Mark Hoppus fortalte i juni 2021, at han i et par måneder havde været i behandling for kræft. Allerede i september kunne han dele den glædelige nyhed, at han igen var kræftfri.

'Jeg har lige været ved onkologen, og jeg er kræftfri! Tak til Gud og universet og venner og familie og alle, som har sendt støtte og venlighed og kærlighed', lød det i den forbindelse fra Mark Hoppus.

Han har ikke løftet sløret for, hvilken type kræft der var tale om.

Mark Hoppus har siden 1992 spillet med Tom DeLonge og Travis Barker i Blink-182.

Han er gift med Skye Everly, og sammen har de sønnen Jack.