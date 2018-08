Efter kritik: Nu forklarer Madonna sig

Navn: Aretha Louise Franklin.

Alder: 76 år.

Fødested: Memphis, Tennessee.

Søn/datter af: Pastor og gospelsanger Clarence La Vaughn og gospelsanger Barbara (Siggers) Franklin.

Nationalitet: Amerikansk.

Karriere: Sangerinde.

Civilstand: Gift med Ted White 1961-1969, gift med Glynn Turman 1978-1984.

Børn: Fire sønner. Hun fødte sin første søn, da hun var 12 år gammel.

Facts:

Modtog 18 grammyer, som hædrer den bedste musik, nomineret til 44.

Havde 73 singler på den amerikanske hitlistes top-100, det har ingen andre kvindelige artister overgået.

Medlem af Rock & Roll Hall of Fame som første kvinde.

Havde en vokal, der strakte sig over fire oktaver.

Lærte sig selv at spille klaver uden at kunne læse noder.

Hendes far blev skudt under et røveri og lå i koma fra 1979-1984, indtil han døde.

Hits:

Et kort udvalg: Respect, A Natural Woman, I Knew You Were Waiting, Bridge over Troubled Water, Chain of Fools, I Never Loved a Man (The Way I Love You).

Kilde: CNN.