Efter sex-beskyldninger: Flået af radioen

Beskyldninger om grænseoverskridende seksuel adfærd betyder nu, at flere canadiske radiostationer dropper Arcade Fire

Frontmanden for canadiske Arcade Fire, Win Butler, blev i sidste uge beskyldt for grænseoverskridende seksuel adfærd over for fire personer.

Han indrømmer at have være sammen med dem fysisk, men påstår, at det var efter gensidigt ønske.

Sagen får dog nu konsekvenser for bandet.

Musiksitet NME kan nemlig melde, at 'flere canadiske radiostationer' har valgt at droppe al musik med Arcade Fire i den kommende tid, indtil man er blevet klogere på, hvad der er op og ned.

CBC Music FM siger til Ottawa City News, at man nu afventer situationen, mens beskeden fra Toronto Indie 88 lyder, at man endnu ikke har besluttet, om beslutningen er permanent.

Stor aldersforskel

Tre kvinder hævder, at møderne med Win Butler var 'upassende i betragtning af forskellen i alder, hans magtposition taget i betragtning og den kontekst, de mødtes i', og at overgrebene foregik i perioden mellem 2016 og 2020, hvor kvinderne var mellem 18 og 23 år, og han selv var mellem 36 og 39.

Den fjerde anklagende part, som ikke identificerer sig med et binært køn, hævder, at Butler forgreb sig på vedkommende seksuelt to gange i 2015, da personen var 21 år gammel, og han var 34.

Arcade Fire er et verdenskendt band med mange millioner afspilninger på tværs af diverse tjenester, og deres største hit herhjemme er formentlig 'Everything Now' fra 2017.

De åbnede den europæiske del af deres verdensturné tirsdag i Dublin.