Efter shitstorm: Nu falder hammeren

Episoder med interviews med blandt andre komikere Amy Schumer, Marc Maron og Bill Burr er blandt dem, der nu er fjernet fra streamingtjenesten Spotify, efter Joe Rogan blandt andet har brugt N-ordet i sin podcast.

Det skriver Rolling Stone ifølge norske VG.

Spotify har ikke givet nogen forklaring, og en talsmand svarede ikke på henvendelser fra New York Daily News søndag.

Fjernelsen af de mange episoder af Joe Rogans podcast sker i kølvandet på, at Rogan har måttet undskylde for gentagne gange at bruge N-ordet, efter at sangerinden India Arie offentliggjorde en video med klip, hvor podcast-værten bruger ordet godt 20 gange.

- Jeg ved, at der for de fleste mennesker ikke er nogen kontekst, hvor en hvid person må bruge ordet, og især ikke offentligt i en podcast, og det er jeg fuldstændig enig i nu, sagde Rogan i en video lørdag.

- Jeg har ikke brugt ordet i flere år. I stedet for at sige 'N-ord' sagde jeg bare selve ordet. Jeg troede, at så længe det var i en kontekst, så ville folk forstå, hvad jeg lavede, fortsatte han.

Taget ud af kontekst

Den 54-årige komiker fortalte videre, at klippene er taget ud af kontekst, og at det kun er 'stumper' af samtaler, han har haft, samt at han kun har brugt ordet, mens han har talt om andre, der har brugt det, som for eksempel de to sorte komikere Redd Foxx og Richard Pryor.

Rogan og Spotify var også involveret i kontroverser tidligere på ugen, da store kunstnere som Neil Young, Joni Mitchell og Nils Lofgren trak deres musik tilbage fra musiktjenesten, fordi de mener, at Rogan har spredt konspirationsteorier og misinformation om covid-19 på sin podcast.

Rogans podcast er blandt verdens mest populære podcasts.