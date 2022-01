Efter shitstorm: Nu taler Joe Rogan

De seneste dage er flere af verdens største musikere gået i kødet på streamingtjenesten Spotify, der lægger platform til komiker Joe Rogans podcast, hvori han blandt andet har udtalt skepsis over for coronavaccinen.

Først bad sanger og sangskriver Neil Young om øjeblikkeligt at få sin musik fjernet fra tjenesten, hvis Spotify fortsat ville samarbejde med Joe Rogan. Herefter er både Joni Mitchell og Nils Lofgren fulgt trop.

Nu tager Joe Rogan for første gang selv bladet fra munden og svarer på den kritik, der har været af hans podcast.

Det gør han i en video på Instagram.

Her siger han, at han er meget ked af, at musikerne ikke vil dele platform med ham, og at det ikke har været hans intention at gøre dem vrede.

Samtidig beklager han over for Spotify og takker dem for deres støtte. Han lover endvidere, at han vil forsøge at forbedre sit indhold.

- Hvis der er noget, jeg har har gjort, som jeg kunne gøre bedre, så er det at have flere eksperter med, som har forskellige meninger, når jeg har fremlagt de mere kontroversielle holdninger, siger han.

Bakker op

Sent søndag aften dansk tid udsendte direktør for Spotify, Daniel Ek, en pressemeddelelse, hvor han adresserede det stormvejr, virksomheden befinder sig i, og som også har gjort, at virksomhedens værdi på aktiemarkedet er faldet markant.

I meddelelsen forklarede han blandt andet, at Spotify nu vil tilføje en advarsel i indhold, hvor coronavirus diskuteres, som guider lytterne til en side, som informerer om netop coronavirus.

Og det bakker Joe Rogan op om.

- Det er jeg fuldstændig åben overfor. Og jeg vil gerne tale med nogle mennesker, som har nogle andre meninger end mig i podcasten i fremtiden. Jeg står for al planlægningen selv, og jeg gør det ikke altid rigtigt. Jeg ved ikke, hvad mere jeg kan gøre, siger han i videoen.

Joe Rogans podcast har op mod 11 millioner lyttere pr. afsnit.

Ifølge Deadline har Spotify betalt ham omtrent 100 millioner dollars for eneret på hans podcast.