Efter skandale: Nu vender han tilbage til Sverige

Rapperen A$AP Rocky, der i juli blev fængslet og dømt for vold i Sverige, vender atter tilbage til landet for at give koncert i Globen i Stockholm.

'Efter en enorm støtte fra de svenske fans vender han tilbage til Stockholm til en længeventet koncert for alle hans supportere', skriver koncertarrangøren, Live Nation, i en pressemeddelelse.

Den 30-årige rapper, der har det borgerlige navn Rakim Mayers, blev natten mellem 2. og 3. juli anholdt sammen med tre andre efter et slagsmål i Stockholm.

A$AP Rocky valgte ikke at anke dommen. Foto: Angela Weiss/Ritzau Scanpix

A$AP Rocky blev varetægtsfængslet og senere idømt en betinget fængselsdom for vold. Han valgte ikke at anke dommen, men har selv forklaret, at han handlede i selvforsvar.

Efter dommen sendte A$AP Rocky en hilsen til alle sine fans og sagde tak for støtten.

'Fra hjertet, tak til alle mine fans, venner og alle rundt omkring i verden som har støttet mig de sidste par uger. Jeg kan ikke beskrive, hvor taknemmelig jeg er for jer alle sammen. Det har været en svær og ydmyg oplevelse. Jeg vil gerne sige tak til retten at lade mig, Bladi og Thoto tage tilbage til vores familie og venner. Tak igen til alle der har støttet', skrev han på Instagram.

