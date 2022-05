Efter tragisk død: Deler hjerteskærende detaljer

I slutningen af marts døde den britiske popstjerne Tom Parker efter en hård kamp mod en uhelbredelig kræftsvulst i hjernen.

Parker, der er kendt fra bandet The Wanted, blev kun 33 år.

Nu sætter hans kone, Kelsey Parker, for første gang ord på sin ægtemands død og de sidste timer, de havde sammen, inden han sov stille ind.

Det sker i et stort og rørende interview med The Sun.

- Det var smukt indtil det sidste, og der var så meget kærlighed i det rum, lyder det fra Kelsey Parker i interviewet.

I den sidste uge inden sin død var Tom Parker indlagt på St. Christophers Hospice i det sydlige London, og her tilbragte han sine allersidste timer sammen med Kelsey Parker og resten af sin familie.

- Jeg lagde mig i sengen ved ham. Vi lå i sengen sammen i to timer. Jeg ville bare have den tid med ham, siger Kelsey Parker og fortsætter:

- Jeg havde ikke lyst til, at der var nogen, der kom ind. Vi havde brug for den tid til at tale sammen. Det var faktisk romantisk. Ja, vi var på et hospice, men det var sådan, Tom var som person. Det betød ikke noget, hvor vi var. Han var altid så romantisk, kærlig og omsorgsfuld, og han forgudede den jord, jeg gik på, lyder det fra Kelsey, der fortæller, at Tom Parkers nærmeste venner og familie også var på hospitalet.

Foto: David M. Benett/Getty Images

Ville ikke give op

Kelsey Parker fortæller, at hendes mand kæmpede til det sidste, selvom han godt vidste, at der ikke var nogen vej tilbage.

- Den nat kunne jeg se på ham, at han stadig prøvede på at finde en vej ud af det her. Han havde kun været på hospice i en uge.

- Jeg sagde: 'Ved du hvad, Tom - det hele skal nok gå. Børnene kommer til at være okay, og jeg vil sikre mig, at de får alt det at vide, du vil have dem til at vide, og at de lærer alt det, du har lært mig igennem årene.

Ifølge Kelsey Parker fortalte Tom hende i den forbindelse, at han vidste, de alle nok skulle få det godt, og derefter puttede han sin vielsesring på hendes finger.

- Jeg tror, han vidste der, at det var slut, men han havde stadig en kamp i sig. Han ville ikke afsted. Man ønsker sig altid et mirakel, og jeg drømte om et mirakel. Selvfølgelig gjorde jeg det.

Tom Parker blev kun 33 år. Foto: RTNKabik/Ritzau Scanpix

Ingen smerter

Kelsey Parker understreger, at Tom Parker ikke var i smerter, da han døde, og at det gik hurtigt til sidst.

- Slutningen kom meget hurtigt, hvilket var typisk Tom. Han havde ikke smerter, og vi var ikke igennem flere uger, hvor vi skulle se ham lide. Det var som om, han besluttede, at han ikke ville have, at vi skulle gå igennem det mere. Han havde færdiggjort sin turné og alt det, han havde sat sig for. Han havde samlet penge ind til hjernekræft og skabt fokus på det, så han har tænkt, at det nu var hans tid, der var kommet, siger hun.

Tom Parkers enke fortæller, at der blev spillet musik hele dagen på den stue, Tom Parker lå på - blandt andet nummeret 'Live Forever' af Oasis. .

- Da han var død, lukkede jeg hans øjne og gav ham et kys og sagde, at jeg elskede ham. Jeg fortalte ham, at han betød alt for mig, siger hun og fortsætter:

- Jeg sad der på hans bænk, imens jeg græd, og da jeg kiggede op, var der en fjer, der faldt ned fra himlen.

- Jeg havde spurgt Tom, inden han døde, om han ville sende mig tegn hver dag, og han sagde ja, og jeg vidste med det samme, at det var ham.

Parret efterlader sig to børn. Heriblandt datteren Aurelia på to år.

- Det var virkelig hårdt at fortælle hende, at far er død. Jeg kunne ikke tale. Det var som om, der var noget, der satte sig fast i min hals. Jeg kunne ikke sige det, men jeg vidste, at jeg var nødt til det, for hun var nødt til at vide det.

Kelsey Parker begravede sin mand 20. april, og hun forsøger nu at se fremad.

- Hvad Tom og jeg havde, er der nogle, der slet ikke finder i hele deres liv. Det er hårdt, men jeg er nødt til at fokusere på alt det positive. Og jeg vil blive ved med at kigge efter hans specielle tegn hver dag, for jeg ved, han vil være med mig og holde hånden over os.