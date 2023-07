Efter tragisk dødsfald: Sker for første gang i 20 år

Hvis du er lidt oppe i årene, så vil du formentlig huske popgruppen S Club 7, der havde en række hits i slut-90'erne og start-00'erne.

Blandt andet huskes de for et medley af ABBA-sange, der blev et hit i egen ret, ligesom de lå på hitlisterne flere steder i verden med 'Don't Stop Moving', 'Bring It All Back' og 'S Club Party' med flere.

De turnerer fortsat med deres fordums hits, efter at en genforeningsturné blev lanceret i fjor, men de har ikke udgivet ny musik siden 2003.

Det bliver der nu lavet om på, og årsagen er hjerteskærende.

Gruppen - der nu blot hedder S Club - har nemlig besluttet at udgive en såkaldt tribute-sang, et hyldestnummer, i forbindelse med deres bandkollega Paul Cattermoles tragiske og pludselige død tidligere på året.

Hannah Spearritt, Rachel Stevens, Tina Barrett, Jon Lee, Jo O'Meara og Bradley McIntosh blev efterladt i fuldstændig chok, da Cattermole afgik ved døden.

Sådan så det ud i 1999, da S Club 7 pludselig blev store - især i Storbritannien, hvor de kommer fra. Her til koncert i Hyde Park. Foto: Suzan Moore/PA/Ritzau Scanpix

Annonce:

Nu har de så fået sundet sig, og udgiver det nye nummer denne onsdag til minde om Paul, efter at have underskrevet et globalt partnerskab med Universal Music UK.

Nummeret vil være ledsaget af en musikvideo som en hyldest til Paul.

'Smuk nostalgi'

Singlen vil ifølge The Mirror være skrevet af det samme hold, som stod bag størstedelen af S Clubs nummer 1-hits i sin tid, og det beskrives som 'et stykke smukt nostalgi'.

S Club består i øvrigt nu blot af fem personer, efter at Hannah Spearritt trak sig fra bandet turné i Storbritannien.

Det skete umiddelbart efter, at Paul Cattermole gik bort. Hans død tog således ekstra hårdt på Spearritt, idet de også tidligere havde været kærester privat.

Den 46-årige stjerne blev fundet død i sit hjem i Dorset 6. april.

Den officielle ligsynsattest angiver sangerens død som værende "af naturlige årsager', mens den også nævner også hjerterelaterede problemer som årsagen til stjernens tragiske bortgang.