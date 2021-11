Efter tragisk selvmord: Nu samler forældrene ind

Et af Sveriges helt store musiknavne, Avicii - med det borgerlige navn Tim Bergling - hyldes 1. december med en stor koncert i Avicii Arena (tidligere kaldet Globen, red.) i Stockholm.

Og du kan følge med direkte. Koncerten, hvis formål er at sætte fokus på psykisk sårbare unge, vises nemlig direkte på SVT1 og YouTube.

Det skriver svenske Aftonbladet.

Det var 20. april 2018, at den svenske musiker, dj og sangskriver Avicii med det borgerlige navn Tim Bergling blev fundet død under et ophold i byen Muscat i Oman.

Det skete i en alder af blot 28 år.

Avicii valgte livet fra efter i længere tid at have kæmpet med psykiske problemer.

Ekstremt tæt på tragedien

Efter stjernens død oprettede hans forældre organisationen Tim Bergling Foundation, der arbejder for at hjælpe unge med psykiske problemer.

'Avicii arena together for a better day' hedder koncerten, der er tænkt som en årligt tilbagevendende begivenhed og arrangeres i samarbejde med Tim Bergling Foundation.

Blandt de optrædende i arenaen - der officielt skiftede navn til Avicii Arena i maj - er en række af Sveriges største artister - blandt andre Håkan Hellström, Miriam Bryant, Cherrie ogh Jireel i selskab med de Kungliga filharmonikere, Mona Masrour og Ricky Ric.

'Jeg håber, vi får skabt en følelse af, at vi virkelig står sammen om det her. Kun ved at stå sammen kan vi gøre en forskel. De unge er vores fremtid, så dem skal vi passe på'.

'Det er uacceptabelt, at psykisk sårbare unge får det stadig dårligere, og at selvmords-raten i denne gruppe stiger. Det er vores pligt at gøre, hvad vi kan for at bryde den udvikling', siger Aviciis far, Klas Bergling, i en pressemeddelelse.