Efter vild beslutning: Er gået glip af millioner

ABBA har siden 1979 fravalgt en stor del indtjeningen fra et af deres største hits på verdensplan 'Chiquitita'. Efter 2014 har de endda ikke tjent en øre på sangen, og det er de enormt glade for

Mange fans af svenske ABBA's musik er formentlig ikke engang klar over det, men et af gruppens mest kendte numre 'Chiquitita' fra 1979 har aldrig bidraget i nævneværdig grad til medlemmernes store formuer - og i de seneste år slet ikke.

Selvom nummeret, der betyder 'lille pige', ligger på albummet 'Voulez-Vous', var 'Chiquitita' også skrevet som et velgørenhedsnummer i forbindelse med Unicef Year of the Child.

Det blev derfor besluttet, at ABBA ville give 50 procent af sangens daværende og fremtidige indtjening fra salg og royalties til Unicef.

Beslutningen blev dog i 2014 ændret, så man fra da af har doneret 100 procent af den massive royalty-indtjening, sangen fortsat genererer, hvilket er en formue.

Dermed har ABBA mistet millioner - og de er glade for det.

Det skriver BBC, der har talt med stiftende medlem af ABBA og komponist, Bjørn Ulvaeus, i forbindelse med at mediet har besøgt Friend of Development and Peace i et af Guatemales fattigste områder - en organisation, der er finansieret af midler genereret fra ABBA's berømte sang.

- Vi gav ophavsretten til Unicef. Der er kommet mange penge ind gennem årene, fordi 'Chiquitita' er blevet spillet og streamet meget, og der er solgt masser af plader. Så det er jeg meget glad for, lyder det.

I de 43 år, der er gået siden udgivelsen, er Chiquititas royalties blevet brugt til at løse nogle af de mest komplekse samfundsproblemer i lande i Mellemamerika.

- Jeg kunne aldrig i mine vildeste drømme have forventet, at den ville være så langtidsholdbar og indbringe så mange penge. Det er den bedste arv, nogen kunne ønske sig, siger Bjørn Ulvaeus.