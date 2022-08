Efter voldsom kritik: Beyonce ændrer sangtekst

Beyonce udgav tidligere på sommeren sit første album i seks år.

Men det har bestemt ikke været uden bøvl for dronningen af popmusik. Først blev albummet 'Renaissance' lækket cirka 36 timer inden den planlagte udgivelse, og nu har en massiv kritik ført til, at et udtryk i sangen 'Heated', der er på albummet, bliver ændret.

Det oplyser Beyoncés publicist til Sky News, BBC og en række andre medier.

Sangen 'Heated', der er co-skrevet af den canadiske stjerne Drake, skal genindspilles med ny sangtekst efter kritik fra flere handikaporganisationer, som mener, at der i nummeret bruges et nedsættende udtryk om personer med spastisk lammelse.

Beyoncés publicist udtaler til flere amerikanske medier, at ordet, der bliver brugt, kan have flere betydninger i USA, og at det i 'Heated' ikke er brugt nedsættende.

Alligevel vil orderne 'spazzin' og 'spaz', der eksempelvis kan betyde at 'spasse ud' og 'spasser', som er afledt af ordet 'spastiker', blive erstattet i sangen.

Hvornår det sker, er der ikke meldt noget ud om for nuværemde.

Kritikken sker, blot et par uger efter at den amerikanske popstjerne Lizzo undskyldte for at have brugt det samme ord i sin sang 'GRRRLS'. Lizzo ændrede siden teksten i sin sang og skrev i samme omgang et opslag på sine sociale medier med ordlyden:

'Lad mig gøre én ting klart: Jeg vil aldrig promovere nedsættende sprogbrug.'