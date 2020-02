Ekstrem: Fra hjemløs til Royal Arena

Om nogle timer går Halsey på scenen i Royal Arena. Det er dog ikke længe siden, hun ikke havde tag over hovedet.

I ungdomsårene var Halsey hjemløs. Hun datede mænd, hun ikke brød sig om, for bare at have et sted at overnatte:

- Jeg dyrkede sex som en form for overlevelse. For at kunne sove i fyrenes lejlighed, har Halsey udtalt til magasinet Rolling Stone i et stort interview.

Nu ejer den amerikanske popstjerne flere ejendomme i USA.

Forsøgte selvmord

I en alder af 25 er sangerinden fra New Jersey en af musikverdenens mest omsværmede kvinder.

Hun har samarbejdet med Justin Bieber og Post Malone. Men hun sendte selv ’Without Me’ helt til tops på den amerikanske singlechart i 2018.

Se også: Superstjerne: Ikke grim nok

Kæmpehittet figurerer på Halseys aktuelle succesalbum, ’Manic’, der ikke fik den titel helt tilfældigt.

Billedgalleri - 10 af Halseys mange ansigter 1 af 10 Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/Ritzau Scanpix 2 af 10 Foto: Joel C Ryan/Invision/AP/Ritzau Scanpix 3 af 10 Foto: Christopher Smith/Invision/AP/Ritzau Scanpix 4 af 10 Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/Ritzau Scanpix 5 af 10 Foto: Rich Fury/Invision/AP/Ritzau Scanpix 6 af 10 Foto: Charles Sykes/Invision/AP/Ritzau Scanpix 7 af 10 Foto: Wade Payne/Invision/AP/Ritzau Scanpix 8 af 10 Foto: Andy Kropa/Invision/AP/Ritzau Scanpix 9 af 10 Foto: Jess Baumung/Invision/AP/Ritzau Scanpix 10 af 10 Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/Ritzau Scanpix

Musikalsk skifter hun stilarter næsten ligeså ofte, som hun skifter paryk. Hun fortæller, hun ofte ikke ved, hvilken version af Halsey, der vågner om morgenen.

Som teenager forsøgte hun at begå selvmord. Hun har været udsat for seksuelle overfald og fik en abort.

Stockholm aflyst

Midt i sit kaos holdt Halsey op med at drikke sprut, og hun tager ikke længere stoffer og har droppet at ryge pot. Hendes forældre tog lidt let på det med opdragelse, men nu tager datteren sig af de gamle:

- Jeg har mange huse, jeg betaler skat, og jeg kører en forretning, sagde hun til Rolling Stone, men hendes forretning kører ikke helt planmæssigt for tiden.

Se også: Helt væk: Håbløs Bieber er fortabt

Halseys svenske fans er rasende, efter idolet med få dages varsel har aflyst mandagens koncert i Stockholm, fordi sceneproduktionen på hendes Manic World Tour pludselig er for stor til multihallen Annexet.

Engang boede hun i en rygsæk. Nu rejser hun rundt med så meget, at der ikke er plads til hende.

Halsey tog navn efter en station i Brooklyn - det er også et anagram af fødenavnet Ashley. Foto: Aidan Cullen