Endelig: Kæmpe rockband genopstår

Efter otte års stilhed gør californiske Rage Against the Machine comeback med koncerter næste forår

Rage Against the Machine er tilbage!

Det californiske rockband har netop offentliggjort en mindre turné i USA til foråret.

Forbes og flere andre internationale medier bringer nyheden.

Rage Against the Machine optræder i Texas, New Mexico og Arizona i marts samt på den californiske festival Coachella, der finder sted over to weekender i april.

Gruppen gik senest på scenen i 2011. Amerikanerne har ikke besøgt Danmark siden 1996, hvor de spillede på Roskilde Festival.

Profeter på besøg

Det lukrative festivalmarked i Europa frister måske også Rage Against the Machine næste sommer, men kvartetten fra Los Angeles har endnu ikke meddelt, om turnéen fortsætter efter de fem shows i hjemlandet.

Bandet slog massivt igennem med sit selvbetitlede debutalbum fra 1992. Pladen indeholder sange som 'Killing in the Name', 'Bullet in the Head' og 'Bombtrack'.

Rage Against the Machines medlemmer Tom Morello, Tim Commerford og Brad Wilk har de senere år optrådt med numre fra gruppens repertoire i bandet Prophets of Rage, der gav koncert på Copenhell i 2017 og Tinderbox i 2018.

Frontmand Zack de la Rocha udgav i 2008 en ep som One Day as a Lion og har siden samarbejdet med blandt andre Run the Jewels.

Rage Against the Machine har solgt 16 millioner album på verdensplan, men gruppen har ikke udsendt ny musik siden 2000.