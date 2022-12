Endnu et dødsfald efter koncert-ulykke

Det gik helt galt i London torsdag aften, hvor massevis af mennesker blev mast under en koncert.

I første omgang var meldingen, at otte personer var blevet kørt til hospitalet, hvoraf fire var i kritik tilstand. Lørdag kom det frem, at en 33-årige kvinde var død af sine kvæstelser, mens en 21-årig kvinde og en 23-årig kvinde fortsat var indlagt i kritisk tilstand som følge af ulykken.

Mandag aften skriver BBC og The Sun, at en 23-årig kvinde nu er død af sine kvæstelser efter koncerten i Brixton O2 Academy i den sydlige del af London.

Der er tale om sikkerhedsvagten Gabrielle Hutchinson, der døde mandag morgen på hospitalet. Hutchinson var på arbejde torsdag aften i den engelske hovestad, hvor urolighederne fandt sted.

Koncerten foregik her på O2 Academy i Britxton i det sydlige London. Foto: BURAK CINGI/Getty Images

Mast i menneskemængden

Det var under en koncert med musikeren Asake, hvor en stor gruppe mennesker forsøgte at presse sig ind i koncertsalen, hvilket førte til, at to kvinder døde, og adskillige kom alvorligt til skade.

Politiet blev kaldt ud til koncertsalen klokken 21.35 lokal tid efter meldinger om, at en større gruppe ville forcere sig adgang til spillestedet.

Da politiet og redningsmandskab ankom til Brixton O2 Academy, kunne de konstatere, at der var flere tilskadekommende.

Koncerten med Asake blev stoppet omkring halvvejs. Det var den tredje i rækken af udsolgte koncerter på stedet med den nigerianske sanger.

I skrivende stund er sagen fortsat i gang med at blive efterforsket, og der er i øjeblikket ingen sigtede.