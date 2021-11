Enestående: Ufatteligt af ABBA

ABBA er tilbage i triumf.

Legendernes første album i 40 år, 'Voyage', går direkte ind som nummer et på de officielle charts i blandt andet Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Australien, Norge og hjemlandet Sverige.

På det britiske marked er veteranernes dominans så ekstrem, at 'Voyage' tidligere på ugen var købt og streamet mere end resten af top 40 tilsammen. Listen indeholder sågar drønpopulære Ed Sheerans blot 14 dage gamle '=', der falder fra førstepladsen til nummer to.

ABBA har en britisk chartscore på 204.000, og det er dermed årets hurtigst sælgende album i Storbritannien samt den udgivelse med den bedste åbningsuge, siden Ed Sheeran udsendte '÷' i 2017.

Til officialcharts.com udtaler svenskerne:

'Vi er så glade for, at vores fans ser ud til at nyde albummet ligeså meget, som vi har nydt at lave det! Vi er henrykte over at have et album på toppen af hitlisten igen!'.

Ekstraordinær succes

Historisk har ABBA nydt ekstraordinær stor succes i Storbritannien, hvor kvartettens 'Gold - Greatest Hits' nu har ligget i top 100 i ikke mindre end 1019 uger. Opsamlingen fra 1992 indtager 9. pladsen på ugens chart, der netop er offentliggjort fredag aften.

ABBA i studiet i Stockholm under indspilningen af 'Voyage', der udkom i fredags. Foto: Ludvig Andersson

Den danske albumliste afsløres først onsdag, mens listen i USA annonceres søndag.

'Voyage' har modtaget blandede anmeldelser. Her kan Ekstra Bladets anmeldelse læses.

De 40 år mellem 'Voyage' og forgængeren 'The Visitors' er den længste pladepause i musikhistorien for et større navn.

Trods den overvældende start får albummet næppe mange uger på førstepladsen verden over. Næste fredag udsender Adele nemlig '30', der forventes at gå helt til tops overalt.

