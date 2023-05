Er det helt slut?

Ed Sheeran truer med helt at stoppe karrieren, hvis han taber en verserende retssag, hvor han er under anklage for plagiat

Den rødhårede hitmaskine er for tiden blevet tvunget til at sætte musikken på pause og i stedet bruge sin tid på anklagebænken i New York i en opsigtsvækkende retssag om ophavsret.

Det er arvinger til sangskriveren Ed Townsend, en af Marvin Gayes medforfattere på 'Let's Get It On', der står bag søgsmålet.

De hævder, at Ed Sheerans pladeselskab skylder dem en del af overskuddet for angiveligt at have kopieret sangen 'Let's get it on', der blev udgivet i 1973 - 41 år før Ed Sheerans hit 'Thinking out loud'.

Retssagen på Manhattan er den første af tre retssager, Ed Sheeran risikerer at stå overfor som følge af påståede ligheder mellem de to hits.

Så stopper jeg

Ed Sheeran er - som forventet - ikke begejstret for udsigten til muligvis at blive stemplet som tyveknægt, og ifølge flere medier - blandt andet The Independent - truer den britiske sanger nu direkte med at lægge guitaren på hylden og indstille karrieren, hvis retssagen ikke falder ud til hans fordel.

- Hvis det sker, er jeg færdig. Så stopper jeg, siger sangeren med henvisning til, hvor belastende og absurd han synes det er at være tvunget til at skulle bruge tid og kræfter på at forsvare sin sangskrivning i en retssal.

Ifølge Sheerans advokat, Ilene Farkas, er de to sange forskellige, og hun mener, at sagsøgerne ikke skal have lov til at 'monopolisere' en akkordopbygning og melodi, som bruges i utallige sange.

- Ingen ejer simple musikalske byggesten, siger hun.

Retssagen ventes at vare omkring en uge.