Er det ikke? Depp overrasker under retssag

Som om der ikke var overraskelser nok i den særdeles spegede retssag mellem Johnny Depp og Amber Heard, så hev den 58-årige skuespiller endnu af slagsen op ad hatten i weekenden.

Her havde Depp tilsyneladende for en stund glemt alt om dramaet i retten i Virginia mellem ham og ekskonen, da han fyrede den af under en koncert i Sheff City Hall i den engelske by Sheffield.

Til stor overraskelse for publikum, der havde købt billet til at se 77-årige Jeff Beck på scenen, dukkede Johnny Depp pludselig op på med sin guitar under armen.

Blandt andet spillede han sammen med Jeff Beck 'Isolation', som de indspillede sammen tilbage i 2020 som et 'remake' af John Lennons nummer fra 1970.

Og der var flere covernumre på setlisten fra de to herrer. De optrådte ifølge Deadline også med Marvin Gays 'What’s Going On' og Jimi Hendrix-sangen 'Little Wing'.

At Johnny Depp er et finde på musikscenen, er langtfra en nyhed. Han er som bekendt frontfigur i sit band, Hollywood Vampires. Men at han optrådte på den anden side af Atlanten netop nu, hvor den på mange måde vanvittige retssag mellem ham og Heard er gået ind i sin afsluttende fase, må mildt sagt betegnes som uventet.

De meget afslørende og detaljerede afhøringer i retssagen mellem Amber Heard og Johnny Depp er slut. Fredag holdt advokaterne for de to verdensstjerne deres afsluttende procedure, og nu venter både sagens to hovedpersoner og de millioner af mennesker, der har fulgt retssagen, på de syv jurymedlemmers afgørelse.

I dag er det Memorial Day og derned officielt fridag i USA, men tirsdag mødes juryen igen.

Dommen ventes at falde i denne uge.

