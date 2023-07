Er sikker på Oasis-comeback: - Vejen er banet!

For ganske nylig løb Roskilde Festival af stablen, og her var der blandt de gæster, Ekstra Bladet talte med, udpræget enighed om, at musikprogrammet lod en del tilbage at ønske.

Det har da også i nyere tid været et kritikpunkt, at den klassiske rockmusik efterhånden er en mangelvare på festivalen.

Men hvis det står til en af de optrædende på årets festival, Damon Albarn i front for ikoniske Blur, kommer der meget snart endnu en mulighed for at booke eksempelvis Oasis til Orange og få en god omgang rock.

Det britiske band lagde hitlisterne ned i 90'erne og dele af 00'erne, men splittede op og brød med hinanden i 2009 efter et meget eksponeret uvenskab mellem de to stiftende brødre, Noel og Liam Gallagher.

Men ifølge musikmediet NME siger Albarn i et nyt interview med magasinet Consequence, at han mener, at der er særdeles gode chancer for, at Oasis bliver gendannet i nær fremtid.

- Altså, selvfølgelig vil de gøre det. Vejen er banet for dem i forhold til at gøre det. Jeg synes, det er fedt, forstår du? Og selvfølgelig forventer jeg, at der kommer en ny fed plade ud, som kan ledsage deres genforening, siger Damon Albarn.

Oasis spillede på Orange tilbage i 2009. Få måneder efter - 28. august 2009 - meddelte de, at bandet blev opløst. Foto: Valdemar Jørgensen/Polfoto

Sådan så brødrene ud i år 2000, da alt fortsat - angiveligt - var fryd og gammen. Bandets nok største hit, 'Wonderwall', er i øvrigt fra 1995. Foto: Jyllands-Posten

Har spillet penge

Udtalelsen kommer ikke lang tid efter, at Daman Albarn i forbindelse med premieren på Blurs comeback-turné, der også bragte dem på Orange for nylig, udtalte følgende om muligheden for, at Gallagher-brødrene vil lægge stridighederne på hylden.

- Jeg kan garantere dig, at de kommer til at genforene sig. Faktisk har jeg spillet penge på det, lød det fra Blur-legenden.

Oasis selv er løbende kommet med blandede signaler i forhold til en gendannelse af bandet, der gav verden hits som 'Don't Look Back in Anger' og 'Wonderwall'.

I et interview for tre år siden med NMW sagde Liam Gallagher, at en reunion ville ske 'meget snart', ligesom Noel senest i januar sagde, at han 'aldrig ville sige aldrig' til idéen.

Kort efter beskyldte han dog brormand Liam for at have forårsaget 'en masse skade' på bandet.

Efter bruddet har brødrene turneret hver for sig. Her Noel med sit High Flying Birds på Roskilde Festival i 2015. Foto: Sebastian Buur Gunvald/Polfoto

Og her Liam til Syd for Solen i Søndermarken på Frederiksberg i fjor. Foto: Finn Frandsen/Polfoto

En stor forskel

Udtalelserne kommer i en tid, hvor det er 'på mode', at tidligere britpop-bands får en genkomst. Blurs nye album, 'The Ballad of Darren', udkommer således om ganske få dage, og også bandet Pulp har rørt på sig.

Men Noel Gallagher ser en væsentlig forskel:

- Blur gik aldrig fra hinanden, gjorde de? Pulp splittede aldrig, de gik bare ud og lavede andre ting, hvilket er den voksne måde at gøre det på. Desværre var mit forbandede band meget langtfra voksne omkring det. Det var lidt mere som crash and burn, lyder det.