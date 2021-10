Erkender: Gav dødelige piller til rapper

Manden, som forsynede Mac Miller med stoffer, indrømmer at have spillet en rolle i rapperens død tilbage i 2018

Pusheren, som forsynede den afdøde amerikanske rapper Mac Miller med stoffer, står over for 17 år bag tremmer.

Stephen Walter, som manden hedder, har nemlig erkendt at have spillet en rolle i rapperens dødelige overdosis tilbage i 2018.

Det gjorde han mandag, hvor han indrømmede, at han havde distribueret stoffet fentanyl.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt People, der har fået fat i retsdokumenterne.

Ifølge dokumenterne har Stephen Walter bevidst uddelt piller uden at gøre opmærksom på, at pillerne indeholdt det kraftige smertestillende stof fentanyl.

26-årige Mac Miller, der havde det borgerlige navn Malcolm James McCormick, havde en stærk kombination af fentanyl, kokain og alkohol i kroppen, da han blev fundet død i sit hjem 7. september 2018.

Anklageren mener, at Mac Millers død ikke skyldtes en overdosis alene, men derimod indtaget af fentanyl.

Indgår aftale

Stephen Walter, som er en ud af tre mænd, der er blevet arresteret i forbindelse med rapperens død, har indgået en aftale med anklageren, hvor han accepterer 17 års fængsel.

'Jeg erkender min skyld, for jeg er skyldig i anklagen, og jeg ønsker at tage imod fordelene ved denne aftale,' lyder det fra Walter ifølge retsdokumenterne.

Han var tidligere tiltalt for mere alvorlige anklager i sagen såsom at distribuere stoffer, vel vidende at det ville ende med dødsfald.

Såfremt dommeren accepterer aftalen mellem parterne, er der ikke mulighed for at give den tiltalte en højere straf.