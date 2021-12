Erkender sig skyldig: Begik vold med sin søn

76-årige Sir Rod Stewart har erkendt sig skyldig i vold.

Det samme har hans søn, 41-årige Sean Stewart, der var en del af den samme hændelse.

Det skriver BBC.

Ifølge anklagen forsøgte de to Stewart'er at få adgang til et privat arrangement på nytårsaften 2019 i Palm Beach i Florida i USA, men en sikkerhedsvagt nægtede dem adgang i døren.

Det fik angiveligt sønnen til at skubbe vagten, som Rod Stewart efterfølgende slog i brystet med en knyttet næve, lyder det i politirapporten fra gerningsstedet.

Nu har både Sean og Rod Stewart erkendt sig skyldige i vold mod sikkerhedsvagten, men ingen af dem får andet end en lille plet på straffeattesten som konsekvens.

Fordi de har erkendt sig skyldige og indgået en aftale med forurettede, kommer der nemlig ikke nogen retssag. Ej heller bliver der tale om hverken fængsel eller bødestraf i sagen.

Hændelsen fandt sted på Luxury Breakers Palm Beach Hotel i Florida, og allerede på gerningsstedet undskyldte Rod Stewart for sine handlinger, fremgår det af rapporten fra anholdelsen.