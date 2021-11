Får sin vilje: Tvinger gigant til ændring

Adele har fået sit største ønske opfyldt.

Det skriver hun i et opslag på Twitter.

Ønsket var, at Spotify skulle fjerne muligheden for at lytte til album ved hjælp af 'shuffle'-funktion, hvor man blander numrene og altså ikke lytter til dem i kronologisk rækkefølge.

'Vores kunst fortæller en historie'

Det er nemlig en funktion, der går stik imod formålet med et album, mente Adele.

'Vi laver ikke album med så meget omhygge og tanke bag listen af sange uden grund.'

'Vores kunst fortæller en historie, og vores historier skal lyttes til, som de var tiltænkt. Tak til Spotify for at lytte', skriver hun blandt andet i opslaget.

Til opslaget har Spotifys officielle konto kort og godt svaret:

'Hvad som helst for dig'.

Funktionen findes stadig

Derfor er det nu ikke længere muligt at bruge blandingsfunktionen, når du vælger et album at lytte til. Det betyder dog ikke, at funktionen er helt fjernet fra Spotify.

Du kan fortsat lytte til din playliste ved brug af blandingsfunktionen, og faktisk er det også stadig muligt at bruge funktionen på et album. Det kræver bare nogle ekstra skridt.

Nu skal du nemlig vælge det album, du vil lytte til, afspille en sang og derefter sætte blandingsfunktionen til på den pågældende sang.

Adele vil dog nok foretrække, at du ikke gør brug af den mulighed.