Får vild gave af præsident: Superstjerne hædres med statsborgerskab

Verdensstjernen Dua Lipa Kan nu bryste sig af både et britisk og albansk statsborgerskab

Du kan vinde guld eller score et 12-tal for din indsats.

Men den engelske popstjerne Dua Lipa tager tingene et skridt længere, når hun bliver belønnet for sin succes.

Således kunne den albanske præsident Bajram Begaj søndag tildele 'Don't Start Now'-sangeren albansk statsborgerskab.

'Jeg er glad for at kunne tildele ingen ringere end Dua Lipa albansk statsborgerskab. Hun har gjort os stolte med sin globale karriere og sit engagement i væsentlige sociale problemstillinger', skriver præsidenten i et tweet, der er ledsaget af billeder, hvor sangeren modtager bevis på sit nye statsborgerskab.

Hvis du undrer dig over, hvorfor sangeren, der er født og opvokset i England, ud af det blå får tildelt albansk statsborgerskab, så er det fordi, hendes forældre oprindeligt kommer fra Albanien.

Hyldede København

Den tidligere model, der siden sin debut i 2014 har hittet med 'New Rules', 'Levitatting' og 'One Kiss', har i de senere år har taget verden med storm og er blevet en af verdens mest populære sangerinder inden for pop, dance og house.

Hun var - officielt i hvert fald - senest i Danmark, da hun i begyndelsen af juli gav en koncert på Roskilde Festival, der fik en blandet modtagelse.

Ekstra Bladets anmelder var IKKE begejstret og tildelte den britiske verdensstjerne Dua Lipa sølle to stjerner ledsaget af svadaen 'Døden på Orange'.

Straks mere begejstret er 27-årige Dua Lipa selv - i hvert fald når det kommer til den danske hovedstad København.

Hun er således så meget inde i sagerne på disse breddegrader, at hun personligt har anbefalet sine fem hippe favoritsteder i metropolen, når det kommer til at dinere.

Der skete i hendes online livsstilsmagasin og nyhedsbrev Service95, som Dua Lipa stiftede i 2021 og lancerede første udgave af i februar 2022.

I den 35. udgave, der udkom i oktober, anbefalede Dua Lipa mexicansk i Istedgade, en restaurant og bar i Nomas gamle lokaler på Christianshavn, en lille restaurant i Nansensgade, en café i Gothersgade og en party-restaurant i Kødbyen.

