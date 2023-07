Færdig efter 50 år: Har spillet sin sidste koncert

Berørte, men spændte fans flokkedes lørdag til det, der forventes at være Elton Johns sidste koncert.

Den fandt sted i Stockholm, knap fem år efter at superstjernen startede sin farvelturné.

Dermed sætter den 76-årige brite et punktum efter 50 år med liveoptrædener, skriver nyhedsbureauet AFP.

Sangeren står bag megahits som 'Rocket Man', 'Your Song' og 'Candle In The Wind'.

Allerede timer før koncerten begyndte i den svenske hovedstad, begyndte fans at ankomme.

- Det bliver en meget følelsesladet aften, lød det inden koncerten fra 25-årige Kate Bugaj, en polsk studerende, der havde taget turen til Sverige.

Hun indrømmede, at hun havde udskudt sin kandidatgrad for at kunne se Elton John spille en sidste gang.

50-årige Jeanie Kincer var rejst fra den amerikanske delstat Kentucky for at se koncerten.

Nogle vil måske mene, at John har trukket sit farvel i langdrag. Alene i Danmark har han spillet tre farvelkoncerter. Undervejs er turnéen, der går under navnet 'Farewell Yellow Brick Road Tour', blevet udskudt og forlænget flere gange.

Det har blandt andet skyldes coronapandemien og en hofteoperation.

Ifølge Elton Johns egen Instagram-konto har han spillet mere end 330 koncerter på turnéen.

Elton John har i løbet af de sidste fem årtier solgt over 300 millioner album verden over.

I 2021 blev Elton John den første solokunstner til at nå top-10 på den britiske hitliste i seks årtier i træk. I løbet af månederne op til jul samme år ramte han endda topplaceringen med tre forskellige sange.

Sammen med David Furnish har Elton John via en rugemor fået sønnerne Zachary og Elijah.