Familien raser: Han kunne have været reddet

Afdøde Carlos Marins mor beskylder britiske læger for sløseri, og er overbevist om at Il Divo-stjernen nok ville være i live, hvis han var blevet behandlet for corona i sit hjemland

Ekstra Bladet skrev 19. december, at Il Divo-stjernen Carlos Marin på tragisk vis var død 53 år gammel på et hospital i Manchester.

Spanieren blev - to dage efter at være konstateret smittet med coronavirus - indlagt 8. december, mens gruppen var på turné i det britiske.

Siden blev han lagt i kunstig koma, men han vågnede aldrig igen.

Delta ramte lungerne

I forbindelse med dødsfaldet var der ingen, der officielt bekræftede, at Marin var død med coronavirus, indtil hans søster Rosa dog efterfølgende gik ud og sagde, at Carlos Marin var smittet med delta-varianten, der havde angrebet hans lunger i særligt ildevarslende grad.

Il Divo har solgt mere end 30 millioner plader på verdensplan. Fra venstre Carlos Marin, Sebastien IZambard, David Miller og Urs Buhler - i øvrigt fotograferet på toppen af operaen i København. Foto: Henning Hjorth

Ifølge familiens spanske advokat Alberto Martin er familien dog på ingen måde tilfreds med hospitalets håndtering af verdensstjernen under indlæggelsen. De vil således retrospektivt 'kigge meget grundigt på den behandling, han modtog'.

- Jeg talte med moderen den dag, han døde, og hun sagde, at hun var overbevist om, at hvis han havde været i Spanien, så kunne han have overlevet. Det er noget, vi må analysere, når vi ser alle dokumenterne i sagen, for vi føler, at der var tid til at kontrollere hans situation og forbedre tingene, så han kunne komme igennem det og redde sit liv, hvilket var det vigtigste, lyder det fra Alberto Martin i The Sun.

Stiftet af Cowell

Andetsteds - over for spanske El Mundo - siger samme advokat, at familien ikke er glad for noget som helst pt., fordi de har fået knust deres hjerter.

Carlos Marin var en ud af fire sangere, der blev ført sammen i vokalgruppen af Simon Cowell og udgav det første album i 2004 - et værk med titlen 'Il Divo', der nærmest lagde verden ned på daværende tidspunkt.

Folk elskede simpelthen gruppens crossover-stil, der kombinerede opera og klassisk musik med pop.

Siden er populariteten kølnet lidt, men Il Divo turnerede stadig flittigt, og de har da også nået at udgive ni albums siden debuten.

Carlos Marin bliver begravet i Madrid i dag tirsdag.

28. november lagde Carlos Marin en video op på sin Instagram fra Maspalomas på Gran Canaria, hvor Il Divo skulle optræde. Knap en måned senere døde han med coronavirus.