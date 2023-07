Fans ellevilde: Vækker kæmpe opsigt

Fans af Spice Girls er ikke længere i tvivl.

Snart får de drømmen om deres længeventede reunion, hvor også Victoria Beckham er med, opfyldt.

Det føler de sig helt sikre på, efter Victoria Beckham - også kendt som Posh Spice - lagde en helt særlig video op på TikTok i weekenden.

Her var hun nemlig på karaokebar med sin mand, David Beckham, og her var det ikke hvilken som helst sang, hun valgte at synge for de fremmødte.

Valget faldt nemlig på Spice Girls hittet 'Say You'll Be There'.

Victoria Beckham selv hinter da også i forbindelse med videoen kraftigt til, at der er mere Spice Girls på vej fra hendes hånd.

'Varmer stemmen op i Miami. Der er snart mere på vej', skriver hun til videoen.

Også Spice Girls' officielle Instagram-profil har delt Beckhams video:

'Én gang en Spice Girl, altid en Spice Girl', lyder det i teksten.

Spice Girls bliver angiveligt snart genforenet. Foto: Matt Dunham/Ritzau Scanpix

Stor begejstring

Videoen har skabt vild begejstring og vakt stor opsigt blandt fans af den verdenskendte 90-er gruppe.

'Yeeeeeees. Vi har brug for det comeback', lyder det fra en.

'Det er fantastisk. Posh er tilbage', skriver en anden, mens flere tusind andre stemmer i.

Spice Girls har ikke optrådt fuldtalligt siden OL i 2012. I 2019 var den ikoniske gruppe på reunion-turné, men her deltog Victoria Beckham som den eneste ikke.

Det er ikke længe siden, at Melanie B også hintede til, at der måske kunne være en fuldtallig genforening af Spice Girls på vej.

– Hvad det er, kan jeg ikke sige lige nu, for vi er lige ved at fuldende det, vi skal lave sammen, alle fem af os, men det bliver noget, som fansene virkelig vil elske, har Melanie B, der er kendt som Scary Spice, tidligere udtalt.

Victoria Beckham har ellers ved flere lejligheder afvist, at hun nogensinde ville vende tilbage til Spice Girls.

- Det krævede en masse mod ikke at tage på turné med Spice Girls igen, men at være den, der sagde: 'I ved, jeg gør det ikke, fordi tingene føles anderledes end tidligere'. Jeg ville hellere koncentrere mig om min familie og mit firma, har hun tidligere fortalt til Vogue i forbindelse med, at hun ikke deltog i den store genforeningsturné.

Men nu ser det altså ud til, at Victoria Beckham endelig har skiftet mening.