Fans i oprør: 'Det er en forbrydelse mod menneskeheden!'

Celine Dion figurerer ikke på legendarisk musikmedies liste over de 200 bedste sangere nogensinde på verdensplan. Det vækker undren, og en enkelt foreslår, at Rolling Stone lukker sig selv

For nylig var hun tvunget til at aflyse sin kommende turné, fordi hun er blevet diagnosticeret med en neurologisk lidelse, der resulterer i smertefulde muskelkramper.

Og nu er der flere dårlige nyheder til den canadiske sanglærke Celine Dion.

Mange regner ellers hendes store stemme for at være blandt de bedste, mest karakteristiske og mest kraftfulde i verden, men ikke musikmagasinet Rolling Stone.

De har faktisk ikke engang fundet 'My Heart Will Go On'-sangerinden værdig tli en plads på deres top 200 over de bedste sangere i verden nogensinde.

Det har efterladt Dion-fans i oprør på bl.a. Twitter. Det skriver New York Post.

'Det faktum, at Céline Dion ikke er i top 200, er en forbrydelse mod menneskeheden', lyder det fra en fan.

'Med al respekt - ikke at inkludere Celine Dion, uden tvivl den bedste vokal-tekniker nogensinde, på denne liste er på grænsen til at være forræderi', mener en anden.

Annonce:

En tredje foreslår endda, at Rolling Stone lukker sig selv og forlader musikbranchen.

Aretha Franklin - nummer 1 på Rolling Stone-magasinets liste over de 200 bedste sangere/sangerinder nogensinde. Foto: Ritzau Scanpix

Dion, 54, er blandt de bedst sælgende soloartister i historien med mere end 250 millioner solgte albums.

Rolling Stone havde nok set den komme. I en disclaimer i forbindelse med offentliggørelsen af listen på Twitter noterer de:

'Før du begynder at scrolle (og kommentere), skal du huske på, at dette er listen over den største sangere - IKKE de største stemmer'.

Rolling Stones top 5 er i øvrigt Aretha Franklin, Whitney Houston, Sam Cooke, Billie Holiday og Mariah Carey.

Se den fulde liste her.