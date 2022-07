Far til død rapper: Sådan blev han dræbt

Rapperen JayDaYoungan blev skudt og dræbt onsdag. Hans far var til stede under attentatet, og han blev selv ramt af skud. Nu fortæller han, hvad der skete

Den 24-årige amerikanske rapper JayDaYoungan blev dræbt af skud onsdag aften lokal tid i sin hjemby Bogalusa nord for New Orleans i Louisiana.

Til stede var hans far, Kenyatta Scott, som ligeledes blev ramt af skud. Samme far fortæller nu fra sygesengen, hvordan hans søn blev dræbt af hele fem bevæbnede mænd.

Det gør han i et interview med TMZ.

Faren fortæller, at de to sad sammen på terrassen foran hjemmet i Louisiana, da en sort bil pludselig stoppede foran huset, hvorefter tre bevæbnede mænd sprang ud.

Derefter forsøgte rapperen og hans far at løbe ind i huset, men to øvrige mænd med våben dukkede op fra den anden side af huset, og så begyndte skyderiet.

Faren var ligeledes bevæbnet, og han skød tilbage for at forsvare sig selv og sin søn. Han blev ramt to gange i armen, mens hans søn, rapperen JayDaYoungan, blev ramt 'mindst otte gange'.

Sønnen blev kørt på hospitalet, hvor han blev opereret, men hans liv stod ikke til at redde. Faren er fortsat indlagt på hospitalet men har aldrig været i livsfare.

Politiet fortæller til mediet, at de fortsat undersøge alle mulige motiver, mens faren fortæller, at han tror, attentatet skyldtes jalousi. Han mener altså ikke, at der var tale om en form for hævn eller banderelation.