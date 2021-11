Festival reagerer efter dødsulykke

Det kostede otte mennesker livet, da der opstod panik under en koncert med verdensstjernen Travis Scott i går.

Festivalen, der er arrangeret af Travis Scott selv, har nu kommenteret den forfærdelige ulykke i et opslag på Instagram.

'Vores hjerter er med Astroworld-familien i aften - specielt dem vi mistede og deres kære.'

Festivalen skriver, at de vil samarbejde med lokale myndigheder, og at man nu aflyser lørdagens program.

Opslaget afsluttes med et tak til de lokale myndigheder.

Børn på hospitalet

Ifølge BBC blev 11 personer bragt til hospitalet med hjertestop, hvoraf otte ikke overlevede. Den yngste af de tilskadekomne skulle være helt ned til 10 år gammel.

Travis Scott holdt flere pauser under koncerten, når han opdagede fans i panik.

Alligevel blev koncerten genoptaget og gennemført.

En ambulance midt i menneskemængden. Foto: Ritzau Scanpix

Festede på politibiler

Videoer fra sociale medier viser absurde scener, hvor blandt andet en politibil holder blandt menneskemylderet midt under koncerten for at fragte bevidstløse mennesker ud.

Imens er koncerten i gang, og flere af festivalgæsterne springer op på taget af politibilen og fester videre.

Travis Scott har personligt ikke kommenteret episoden endnu.