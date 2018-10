Festivalkaos: Bagmanden skal betale giganterstatning

Billy McFarland, der var hovedmanden bag den eksklusive og katastrofale Fyre Festival, er blevet idømt seks års fængsel for bedrageri

Deltagerne blev lovet dyr champagne på stranden, nogle af de største musiknavne og eksklusive omgivelser på en lille ø i Bahamas. Men alt gik galt ved Fyre Festival i april 2017.

Nu skal bagmanden bag festivalen Billy McFarland betale for katastrofen.

Billy McFarland skal seks år i fængsel for bedrageri. Foto: AP

Han er torsdag blevet idømt seks års fængsel for en række bedragerisager blandt andet sin medvirken i den mislykkede Fyre Festival.

- Jeg har levet hver dag med tanken om, at jeg har ødelagt livet for mine venner og min familie, sagde McFarland blandt andet i retten, ifølge Vice.

En billet til festivalen kostede helt op til 90.000 kroner, og rapperen Ja Rule og realitystjernene Bella Hadid og Kendall Jenner var investorer ved festivalen. Store kunstnere som Blink 182 og Disclosure var blevet booket til at spille.

De forventningsfulde gæster fik dog sig noget af chok, da de ankom til øen.

Det, der mødte dem, var, at Blink 182 havde aflyst, teltene var efterladte nødhjælpstelte, og maden var mere eller mindre ikkeeksisterende.

Ødelagte telte og skrald over det hele. Detvar af det, som mødte gæster ved Fyre Festival 2017. Foto: Lee/Prahl/ Splash News/ All Over

Der var heller ingen vand. Der var også rapporter om vilde hunde, som truede gæsterne på stranden.

Derefter havde festivalgæsterne svært ved at forlade øen, da der ikke var nok fly.

Sparet op i 20 år

Den katastrofale festival har haft store økonomiske konsekvenser for både gæster og investorer.

Joe Nemeth var blandt andet investor for Billy McFarlands Fyre Festival, luksusfordelsklubben Magnises og billetsiden NYC VIP Access. I retten fortalte han, at Billy McFarland havde 'ødelagt livet økonomisk for ham og hans kone'.

- Det tog mig 20 år at spare 180.000 dollars op, sagde Nemeth i retten.

McFarland blev også dømt for at stå bag fup-billetsiden NYC VIP Access, hvor han lovede gæsterne eksklusive events blandt andet Victoria's Secret Fashion Show.

Billy McFarland prøvede under retssagen at få nedsat sin eventuelle straf, da han ifølge sit juridiske team havde fået konstateret bipolar, og derfor har svært ved at skelne mellem, hvad der er rigtigt og forkert.

Dommer Naomi Buchwald mente dog ikke, at McFarlands lidelse var en undskyldning for hans handlinger.

Udover fængselsstraffen er Billy McFarland også blevet beordret til at betale 26,182 millioner dollars (168,7 millioner kroner., red.) i erstatning til gæster og investorer, som han har snydt i forskellige sammenhænge.

I juni 2018 blev McFarland dømt til at betale to af festivalgæsterne hele 2,5 millioner dollars svarende til 16 millioner kroner.

Efter at McFarland har afsonet sin fængselsstraf, vil han blive holdt under opsyn i tre år.

