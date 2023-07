Fik drink kylet i hovedet: Tyrer mikrofon efter fan

Der har i den senere tid været en række tilfælde af superstjerner, som på scenen er blevet ramt af diverse 'kasteskyts' fra publikum.

Tidligere på måneden blev Bebe Rexha skadet efter at være blevet ramt af en mobiltelefon under en koncert, en telefon er blevet slynget mod Drakes arm på åbningsaftenen af hans 'It's All a Blur Tour', ligesom Lil Nas X fik smidt sexlegetøj efter sig under et show i Stockholm.

Harry Styles er også blevet ramt i hovedet af et objekt under en koncert på sin verdensturné 'Love on Tour'.

I de fleste tilfælde har stjernerne forholdt sig i ro, når de er blevet ramt, men det gælder tydeligvis ikke den iltre kvinderapper Cardi B, der bærer det borgerlige navn Belcalis Marlenis Almánzar.

Hun er den seneste i rækken af superstjerner, der har fået kastet ting imod sig.

I et klip, der lørdag er begyndt at gå viralt, optræder Cardi B på en scene, mens en publikummer filmer op mod hende nede fra publikum.

Derpå ses en 'fan' stå med et hvidt bæger og kyler indholdet afsted mod Cardi B på scenen.

Rapperen bliver mildest talt overrasket og når også at se voldsomt sur ud, inden hun tager affære. Superstjernen kyler således fluks sin mikrofon hårdt ned mod den formastelige fan.

Av - sådan en mikrofon kan nok slå hårdt.

Imponerede over reaktionen

Et Cardi B-fansite har delt videoen af optrinnet, og her er der heftig debat om, hvorvidt Carbi B rent faktisk rammer 'den rigtige' med mikrofonen.

Men derudover er de fleste enige om, at det var en imponerende hurtig reaktion fra superstjernen, og at personen, der kastede med væske, havde fortjent at få noget retur.

Et kuriosum er, at der stadig er vokal på musikken, selvom mikrofonen er kastet.

The Hollywood Reporter har kontaktet Cardi B's repræsentant for en kommentar, men det er ikke lykkedes mediet at få svar.

Flere kunstnere har været åbne om deres tanker om den bekymrende tendens, heriblandt Billie Eilish og Kelly Clarkson.

Sidstnævnte har tidligere fortalt The Hollywood Reporter, at det kan været traumatisk at stå ansigt til ansigt med fans, der er i kastehumør:

- Når dine øjne er lukkede, du synger, og du er sårbar på scenen, og nogle bare angriber dig - det er virkelig ikke en god oplevelse for mig.