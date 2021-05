Fik 'katastrofal' reaktion på vaccine

Eric Clapton betegner sine reaktioner på coronavaccinen AstraZeneca som 'katastrofale'.

Det engelske guitarikon beskriver bivirkningerne efter andet stik i et brev til den italienske arkitekt og aktivist mod nedlukning Robin Monotti Graziadei, som har delt brevet på Telegram efter aftale med Eric Clapton.

Rolling Stone bringer nyheden.

Rocklegenden skriver blandt andet:

'Jeg tog det første stik med AZ, og med det samme havde jeg reaktioner, der varede ti dage. Jeg kom mig og fik at vide, at der ville gå 12 uger før det næste skud...'.

'Omkring seks uger senere blev jeg tilbudt og tog det andet skud AZ med lidt mere viden om farerne. Reaktionerne var katastrofale. Mine hænder og fødder enten frøs, var følelsesløse eller brændte og praktisk talt ubrugelige i to uger. Jeg frygtede, at jeg aldrig kom til at spille igen.'

Lider af nervesygdom

76-årige Eric Clapton forklarer, han lider af nervesygdommen perifer neuropati, og at han 'aldrig skulle have taget vaccinen', men at han troede på 'propagandaen' om, at vaccinen var 'sikker for alle'.

Over for Ekstra Bladet afviser den danske Lægemiddelstyrelse at kende til en sammenhæng mellem nervesygdommen og de beskrevne bivirkninger.

'Lægemiddelstyrelsen er ikke bekendt med at der skulle være en sammenhæng mellem ’perifer neuropati’ og en øget risiko for bivirkninger ved AstraZeneca covid-19-vaccinen. Alle covid-19-vacciner overvåges løbende for signaler om nye eller ændrede risici både nationalt og i EU-regi. De kendte bivirkninger fremgår af produktinformationen', oplyser styrelsen i en mail.

Eric Clapton på scenen ved sin Crossroads Guitar Festival på Manhattan i 2013. Foto: Charles Sykes/AP

AstraZeneca blev taget ud af det danske vaccinationsprogram, efter cirka 150.000 borgere havde modtaget første stik.

Om bivirkninger ved vaccinen skriver Lægemiddelstyrelsen følgende på institutionens hjemmeside:

'Langt de fleste indberettede formodede bivirkninger er milde og moderate. De omhandler hovedsageligt kendte og forbigående bivirkninger som for eksempel feber, hovedpine, kulderystelser og muskel- og ledsmerter.'

Sidste år udgav Eric Clapton i selskab med kollegaen Van Morrison nummeret 'Stand and Deliver', der er en protestsang mod nedlukning.

Eric Clapton optræder i Royal Arena på Amager 14. og 15. juni næste år. Koncerterne er stort set udsolgt.

